Gamestop Italien will 399 Euro für Nintendo Switch

Gamestop Italien nimmt Vorbestellungen für Nintendo Switch an und will 399,98 Euro für die Konsole haben. Das Angebot scheint sich auf ein Standardset zu beziehen, das aber nicht näher beschrieben ist. Es steht zudem weiter unten auf der Website, dass bei einem "niedrigen Verkaufspreis die Differenz rückerstattet wird". Nintendo nennt in Europa seit jeher von Konzernseite keine Verkaufspreise. Am 13. Januar werden wir das offizielle Verkaufsdatum sowie einen Preis kennen, denn zumindest in den USA nennt Nintendo einen Preis, von dem sich der Euro-Preis leicht ableiten lassen wird.

