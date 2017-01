Neustes Humble-Bundle rund um Assassin's Creed

Humble ist bereits für seine unschlagbaren Humble-Bundle-Deals bekannt. Passend zum Kinostart des Films dreht sich das neuste Bundle um Assassin's Creed. Der erste Rang namens "Bezahle was du willst" beinhaltet die die Chronicles-Teile Indien, Russland und China, sowie das Originalspiel von 2007. Im zweiten Rang "Bezahle mehr als den Durchschnitt (7,14 Euro)" bekommen Käufer zusätzlich die HD-Fassung von Assassin's Creed III: Liberation plus "Die Tyrannei von König Washington"-Erweiterung und die Deluxe-Edition von Assassin's Creed 2. Der höchste Rang "Zahl 14,44 Euro" packt Brotherhood und Unity obendrauf. Wer aufgepasst hat, wird bemerken, dass Revelations, Black Flag und Syndicate nicht in den Deals enthalten sind. Einen Grund dafür wurde nicht genannt, sicher ist jedoch dass die Bundle auch ohne sie eine Menge Inhalt bieten.

