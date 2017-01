Schuhe und Handschuhe sollen VR-Erlebnis haptisch verbessern

Die speziellen Schuhe und Handschuhe des japanischen Unternehmens Cerevo sollen das VR-Erlebnis mit Oculus Rift und HTC Vive haptisch verbessern. Im Rahmen der CES 2017 haben die Japaner ihren Prototypen Taclim vorgestellt. In den Schuhen sind Sensoren verbaut, die den virtuellen Boden spürbar machen und auch Bewegungen wie laufen oder treten simulieren sollen. In den Schuhen sind je drei Sensoren verbaut, in den Handschuhe je einer. Das Set soll ab Herbst vorerst nur in Asien verkauft werden und rund 1000 bis 1500 US-Dollar kosten. Würdet ihr sowas anziehen für mehr VR-Feedback?

Werbung: