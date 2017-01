PC-Version von Uno kriegt neue Themenkarten

Ubisoft und Mattel haben das Kartenspiel Uno "mit neuen, spaßigen Designs rund um Ubisoft-Marken" ab sofort digital für PC verfügbar gemacht. Neue Kartenpakete basierend auf den Ubisoft-Marken Just Dance und Rayman. Mit den Just Dance-Themenkarten sollen wir "starke Effekte in einem coolen Spielraum voller pulsierender Rhythmen erleben". Die Themenkarten betreffen alle anderen Spieler statt wie bisher nur einen Gegner. Vier brandneue Rayman-Themenkarten ermöglichen es den Spielern, ihre Führung vor den anderen Spielern geheim zu halten, Karten von den Gegnern zurückzuschlagen oder die Hand der Gegenspieler durcheinanderzubringen.

