Rhianna Pratchett verlässt Lara Croft, nachdem sie als Lead Writerin die Auferstehung der Abenteuerin für Entwickler Crystal Dynamics übernommen hatte. Die hat die Story sowohl für das 2013er-Reboot Tomb Raider geschrieben als auch für Rise of the Tomb Raider. Pratchett hat ihr Ausscheiden bei Crystal Dynamics via Twitter angekündigt. Sie sei auf dem Weg zu neuen, nicht weiter erklärten Abenteuern. Und eine weitere offene Fragestellung bleibt: Wer schreibt das Skript zu Shadow of the Tomb Raider? Oder ist das womöglich schon abgeschlossen?

