Geschlossenes Crytek-Studio kehrt als Black Sea Games zurück

Letztes Jahr traf Crysis-Entwickler Crytek die Entscheidung, insgesamt fünf der sieben Studios zu schließen. Eines der zurückgelassenen Studios kehrt nun als neuer Indie-Entwickler zurück. Crytek Black Sea wird somit zu Black Sea Games. Auf der Website heißt es, das Studio habe sich im November 2016, einen Monat vor der Schließung, gegründet. In einem Statement heißt es, man vermisse die alten Zeiten, gleichzeitig wird ein neues Projekt angekündigt, das seit einiger Zeit bereits in Entwicklung sei. Black Sea Games ist ein unabhängiges Entwicklerstudio aus Sofia in Bulgarien.

