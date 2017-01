Mod bringt bald Liberty City als komplette Stadt in Grand Theft Auto V

Die Modder von OpenVI wollen in Kürze eine komplette Version der Karte von Liberty City aus Grand Theft Auto IV in Grand Theft Auto V verfügbar machen. Man kann einen Clip dazu bei Youtube bewundern. Die an New York orientierte Großstadt ersetzt als Mod kein Gebiet aus Los Santos, sondern soll vor der Küste installiert werden. In dem Teaser-Trailer sieht man den den Flug vom Sandy Shores Airfield nach Liberty City. Wer die Mod spielen will, braucht allerdings eine Version von Grand Theft Auto IV (oder der Standalone-Erweiterung Episodes from Liberty City) und Grand Theft Auto V, da die Spieldateien für die Mod aus dem Originalspiel stammen. Beide Versionen müssen auch auf dem PC installiert sein - der natürlich exkluisv in den Genuss dieser Mod für den Solomodus kommen wird.

