Disney verdient durch Tod von Carrie Fisher rund 50 Millionen US-Dollar

Der US-Konzern Walt Disney Studios verdient durch den plötzlichen Tod von Carrie Fisher am 27. Dezember nach einem Herzinfarkt rund 50 Millionen US-Dollar. Wie Insurance Insider schreibt, kommt das Geld aus einem Versicherungsvertrag, der absichern soll, dass Fisher die Arbeiten an den neuen Star Wars-Filmen beendet. Die US-Schauspielerin hatte aber natürlich nur die Arbeiten an der achten Episode beenden können, nicht an der neunten Episode. Der Vertrag mit Exceptional Risk Advisors wird über Lloyd's of London abgewickelt, es wäre die größte Auszahlung für den Tod einer Einzelperson aller Zeiten.

