Wir haben noch eine schöne Liste für euch, nämlich die zehn beliebtesten illegalen Filmdownloads 2016. Die Liste wurde bei EW.com veröffentlicht und liest sich wie folgt:

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Dawn of Justice

3. Captain America: Civil War

4. Star Wars: The Force Awakens

5. X-Men Apocalypse

6. Warcraft

7. Independence Day: Resurgence

8. Suicide Squad

9. Finding Dory

10. The Revenant