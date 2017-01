Escape from Tarkov startet in erweiterte Alpha-Phase

Der Hardcore-Rollenspiel-Shooter Escape from Tarkov geht in die erweiterte Alpha über. Die bringt zusätzliche Features mit sich bringt, unter anderem ein neues Raid-Gebiet oder die lange erwünschte Gruppenerstellung. In den kommenden Tagen wählt Entwickler Battlestate Games neue Tester für die erweiterte Alpha unter den Besitzern der Vorbesteller-Pakete Prepare For Escape und Left Behind aus. Die Chance ausgewählt zu werden, ist für frühe Vorbesteller größer.

