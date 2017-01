Zwei neue Artworks zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Viele Videospieler sehnen sich nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das vielleicht oder vielleicht auch nicht Ende März 2017 veröffentlicht wird. Nintendo hat in jedem Fall zwei Artwork auf der offiziellen Facebook-Seite veröffentlicht, um uns ein bisschen zu teasern. Das erste Bild zeigt einen gänzlich neuen Gegner mit Schwertarmen. Das zweite Bild lässt Hauptfigur Link auf einen sehr schönen Sonnenuntergang starren. Er wartet wohl wie wir auf die Ansage des offiziellen Veröffentlichungstermins.

Werbung: