Ridley Scott will nie einen Comic verfilmen

Alien, Black Rain, Blade Runner, Black Hawk Down, Der Marsianer, Gladiator - in seiner Zeit als Regisseur hat Ridley Scott bereits so einige gute Filme produziert. Mit Digital Spy sprach Scott über seinen kommenden Film Alien: Covenant und die Fortsetzung zu Blade Runner. Gleichzeitig erzählte er, weswegen er niemals eine Marvel-Verfilmung machen würde:"Superhelden-Filme sind nicht mein Ding, deswegen habe ich noch nie einen gemacht. Ich wurde bereits mehrmals gefragt, aber ich kann mich einfach nicht in diese dünn gestrickten, unrealistischen Situationen der Superhelden hineinversetzen. Einen ähnlichen Film habe ich zwar bereits gemacht, Blade Runner ähnelt sehr einem Comicstrip, wenn man darüber nachdenkt, es ist eine düstere Geschichte in einer fiktiven Welt. Man könnte fast Batman oder Superman in diese Welt und Atmosphäre packen. Ich hatte jedoch eine verdammt gute Geschichte, im Gegensatz zu einer nicht existierenden!" Nun, klingt einigermaßen endgültig...

