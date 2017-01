Es gibt seit MonatenGerüchte darüber, dass Ben Affleck den ersten Stand-Alone-Batman-Film seit der Nolan-Trilogie als Regisseur übernehmen soll. Der Film soll "The Batman" heißen und die Story erzählen, wie Batman mit einer ganzen Reihe von Superschurken aus dem Arkam Asylum klarkommen muss. Affleck hat wiederholt bestätigt, dass er den Auftrag angenommen und sprach darüber, wie cool er die Arbeiten findet. Jetzt scheint es allerdings so, dass DC und Warner etwas Mühe haben, die grundlegende Story zusammen zu kriegen und Ben Affleck die Arbeiten eher bedauert, wie er in einem Interview mit dem Guardian beschreibt. Es gebe kein vollständiges Skript und wenn das nicht zusammen komme in einer tollen Art und Weise, wie er sich das vorstelle, werde er den Film nicht machen. Hmm, klingt nicht so gut jetzt...

