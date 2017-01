Arkane steckt mehr Ressourcen in die PC-Version von Prey

Dishonored 2 ist ein tolles Spiel, wir lieben die Reise von Emily und Corvo durch das dreckige Dunwall und haben es zu unserem Spiel des Jahres 2016 gekürt. Auch viele andere Spieler und Kritiker haben sich in das Werk von Arkane Studios verliebt, allerdings - und das muss man ganz klar sagen - verlief der Start der PC-Version alles andere als reibungslos. Framerate, Glitches, Bugs; viele Spieler haben diese Probleme in der einen oder anderen Art kennengelernt. In ihrem nächsten Spiel - Prey - wollen die Entwickler das auf keinen Fall wiederholen. Creative Director Raphael Colantonio und Lead Designer Ricardo Bare haben mit Game Informer über diese Probleme gesprochen. Dabei enthüllten sie, dass das Studio zusätzliche Ressourcen in die Produktion der PC-Version steckt, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

"Wir hatten einen harten Start auf dem PC mit Dishonored 2. In der Entwicklung ist es immer schwierig zu wissen, was am Ende dabei herauskommt, besonders, weil es am PC so viele Konfigurationen gibt. Unglücklicherweise lief das alles so, wie es nun einmal geschehen ist. Aber nach einiges Patches läuft das Spiel wirklich gut. Natürlich achten wir nun besonders darauf, dass die PC-Version [von Prey] dieses Mal einwandfrei läuft, sobald wir es ausliefern."