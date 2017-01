Detroit und Dreams sind nicht für 2017 bestätigt

Erst in den frühen Morgenstunden hat Sony auf ihrem eigenen Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem sie eine ganze Reihe von Playstation-exklusiven Titeln für das neue Kalenderjahr ablichten. Zwei dieser Spiele, Detroit: Become Human und Dreams, sollten eigentlich noch gar nicht dieses Jahr erscheinen. Nun hat Sony-Chef Shuhei Yoshida via Twitter bestätigt, dass dem europäischen Playstation-Team hierbei ein Fehler unterlaufen ist. Denn diese beiden Titel sind nach wie vor nicht für 2017 bestätigt. Schade.

Werbung: