Die Angestellten von Microsoft sind auch nur Menschen und heute erhalten wir einen kleinen Einblick darauf, wie der firmeninterne Umgangston in einer ganz normalen Alltagssituation möglicherweise ausfallen könnte. Aaron Greenberg, Head of Xbox Games Marketing, hat auf Twitter salopp und wie wir finden sehr sympathisch geschrieben: "Es ist 2017, das Jahr der PROJECT SCORPIO. Seid ihr bereit für das Beast!?"

Phil Spencer, Leiter der gesamten Xbox-Unterhaltungssparte, antwortete darauf mit nüchternem, ja fast sachlichem Ton: "Wird ein gutes Jahr. Arbeiten an Spielen, der Plattform, XBL und Hardware, tolle Zeit. Ich warte mit dem Hype, bis wir Spiele zeigen." Wir sind nicht nur wegen der noch immer sehr präsenten Festtagsstimmung total gespannt darauf, zu was die Xbox Scorpio in der Lage sein wird. Bestimmt seid ihr das auch schon, oder?