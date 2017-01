Plant Bungie kleine Story-Updates für Destiny 2?

Das größte Problem an Destiny ist die Erzählweise des Spiels. Charaktere wurden nur wage herausgearbeitet, die Handlung selbst ist an vielen Stellen sehr dünn. Doch Bungie ist sich dieses Mankos bewusst und arbeitet augenscheinlich daran, mit dem Sequel (das dieses Jahr erscheinen soll) nicht dieselben Fehler zu machen. Neue Jobangebote seitens Bungie lassen laut Recherche einiger NeoGAF-User darauf schließen, dass man für die Zukunft an einer neuen Strategie arbeitet. Nach Das Erwachen der Eisernen Lords mussten im vergangenen Jahr mehrere Angestellte das Studio verlassen, diese Positionen werden nun mit neuem Personal und frischen Ideen aufgefüllt. Um Spieler länger an Destiny 2 zu binden, sollen offenbar zudem kontinuierlich neue Story-Inhalte eingebaut werden. Doch ist das die Richtung, die ihr für richtig haltet?

Werbung: