First 4 Figures arbeitet an lebensgroßer Zelda-Maske

First 4 Figures ist ein Unternehmen, das sich der Produktion von hochwertigem Merchandise, kostspieligen Item von Collectors Editionen und ähnlichen Fan-Gegenständen aus der Popkultur verschrieben hat. Jetzt haben sie etwas in der Planung, das den Zelda-Fans in uns das letzte, verbleibende Herzstück zurückbringen könnte: Via Twitter verkündete First 4 Figures, dass sie an einer lebensgroßen Nachahmung der ikonischen und wunderschönen Maske des Skull Kids aus The Legend of Zelda: Majora's Mask arbeiten. Kein Preis, kein Erscheinungsdatum, wir haben nur die Bestätigung, dass sie endlich Realität wird. Und das reicht uns. Hier ein kleiner Ausschnitt des Auges der Maske.

