Hideo Kojima enthüllt sein meist erwartetes Spiel 2017

Hideo Kojima ist nicht nur ein ikonischer Videospielentwickler, er ist auch ein großer Liebhaber der digitalen Kunst und greift bei seinem Beruf auf einen umfangreichen Fundus von Gedanken, Motiven und Symbolen zurück. Im Interview mit den Kollegen von Games Industry hat er nun enthüllt, dass sein am meisten erwartetes Spiel für 2017 *trommelwirbel* Red Dead Redemption 2 ist. Am meisten freut er sich übrigens auf den Film Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Was ist für euch das eine Spiel, das ihr am liebsten sofort spielen wollt?

