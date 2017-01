Rogue One überholt Civil War in Amerika

Nach dem Mitternachts-Launch von Rogue One: A Star Wars Story, wurde schnell klar, dass der Spin-off-Film eine Menge Geld für Disney einspielen würde. Dank neusten Berichten von Variety wissen wir nun genau, wie gut sich der Film schlägt. Mit Einnahmen von über 390 Millionen Euro überholte der Film über die Feiertage sogar Captain America: Civil War. Das macht ihn zum zweitbeliebtesten Film des Jahres in Amerika, Platz Eins sicherte sich der Disney-Animationsfilm "Findet Dorie". Damit ist Disney das erste Filmstudio, dass mehr als sieben Milliarden Dollar in einem einzigen Jahr eingespielt hat.

Photo: IMDb