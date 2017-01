Remedy bereut lineares Gameplay in Quantum Break und Alan Wake

Remedy ist bekannt für seine fortgeschrittene, packende Erzählweise, doch in Sachen Gameplay und Struktur verliefen die Ansätze des Studios bis jetzt stets linear. Dies möchte man in der Zukunft verändern. In einem ehrlichen Interview mit Polygon spricht Game-Director Mikael Kasurinen über die vergangenen Erfahrungen mit Quantum Break und Alan Wake, und wie die lineare Spielweise eine "verpasste Gelegenheit" für das Studio war:

"Wenn man zehn Jahre zurück zu Alan Wake geht, sieht man uns, wie wir mit der Ideen einer offenen Welt spielen, in der man frei mit dem Auto herumfahren könne. Selbst damals gab es schon das Verlangen in diese Richtung zu gehen."

"Einer der Wege Geschichten zu erzählen, ist es, eine reichhaltige Welt aufzubauen, die es zu entdecken gilt. Wenn man zurückschaut auf Alan Wake und Quantum Break, dann kann man sehen, dass wir eine Menge Zeit in die Kreation der Welten, Städte, der interessanten Charaktere und Karten investierten. Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Universen zu erschaffen. Doch durch all diese wunderbaren, in sich verstrickten Welten, ist das Gameplay selbst eine lineare Geschichte. Es ist eine verschwendete Möglichkeit."

"Ich denke sie hätten locker noch größere Spiele werden können. Alan Wake hat eine lange Entwicklungsgeschichte, doch durch all die Jahre und Erfahrungen, bekam das Spiel erst seine heutige Form. Eine Vielzahl von Konzepten wurden im Laufe der Zeit erschaffen. Es fühlte sich an, als hätte man die Welt der Konzepte und komplexen Geschichten links liegen gelassen. Im Kern war es wichtig, dass wir davon lernten, dass man die Erschaffung der Welten direkt mit der Spielweise verbinden muss. Es muss Erfahrungen und Interaktionen mit der Welt kreieren. Unser Ziel ist es noch immer, starke Welten zu erschaffen, doch diese sollten stets in Verbindung mit der Erkundung des Universums stehen."

Es ist schön, wenn Entwickler einen Schritt zurückgehen und über vergangene Erfahrungen und Werte sprechen, oder was sagt ihr? Sollte Remedy bei ihrem altbekannten Entwicklungsmuster bleiben, oder davon abweichen?