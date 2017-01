Sledgehammer teast neues Call of Duty an

Call of Duty: Infinite Warfare scheiterte im letzten Jahr daran, die Verkaufszahlen seines Vorgänger-Spiels, Call of Duty: Black Ops 3, zu generieren und deshalb ist es kein Wunder, dass Activision ihre Marketing-Strategie für kommende Installationen des Franchise überdenkt. Michael Condrey, einer der Entwickler bei Sledgehammer Games, teilte einen Weihnachtsgruß auf Twitter, in dem er das nächste Kapitel der Serie anteaste. Die Waffe auf dem beigefügten Bild wirkt alles andere als futuristisch, wir vermuten deshalb auf ein Setting in der Moderne oder zu Ende des zweiten Weltkrieges. Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Werbung: