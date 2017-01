Der Film zu Super Mario Bros. kommt bald auf Blu-ray

Die Videospielverfilmung zu Super Mario Bros. (die gemeinhin als eine der schlechtesten filmischen Umsetzungen überhaupt gehandhabt wird) kommt in diesem Jahr auf Blu-ray, wie Nintendo Life berichtet. Regisseur Rocky Morton hat in den 90-er Jahren versucht, Nintendos Maskottchen auf seine eigene Art und Weise unsterblich zu machen. Wie Quellen berichten, dürfen wir das bereits ab dem 13. Februar selbst bewundern - dann aber in schicker Steelbox und mit überaus nützlichen Bonus-Features:

• Making Of-Dokumentation

• Originales, elektronisches Presse-Kit

• Behind The Scenes / Storyboard-Galerie