Valve enthüllt die 100 erfolgreichsten Steam-Spiele von 2016

Valve hat eine Liste von Spielen veröffentlicht, die im vergangenen Kalenderjahr auf ihrer eigenen Distributionsplattform Steam am meisten Einkommen generiert haben. In dieser Liste werden Spiele in Kategorien verschiedener Wertigkeit einsortiert, was diese Bezeichnungen genau bedeuten sollen, bleibt allerdings unerklärt. Interessant ist vor allem, dass nicht nur die neuen Titel großes Geld erwirtschaften. Dauerbrenner wie Dota 2 und Counter Strike: Global Offensive reihen sich neben Neuveröffentlichungen wie Dark Souls III und No Man's Sky ein. Schaut euch die Gewinner an, wofür habt ihr 2016 am meisten Geld ausgegeben?

