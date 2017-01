Ariana Grande wird in Final Fantasy verewigt

Die Popsängerin Ariana Grande hat in der Nacht auf ihrem Instagram-Acount bekanntgegeben, dass sie selbst einen Gastauftritt im Free-to-Play-Mobile Game Final Fantasy Brave Exvius haben wird. Es ist noch nicht klar, wann ihr Charakter als digitaler Inhalt erscheint, doch in ihrem Feed sehen wir erstes Footage der Spielfigur. Grande spielt im Taktik-Rollenspiel von Square Enix eine Hasenohren-tragende Tänzerin im schwarzen Outfit - ähnlich wie die Verkleidung in ihren Musikvideo zu "Dangerous Woman".

Quelle: Polygon