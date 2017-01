Gerücht: Nintendo Switch-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint nicht im März 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein chronisches Opfer von Verschwörungstheorien und das neue Jahr wird davon keine Ausnahme bilden. Die britische Handelskette GAME hat vor kurzem frisches Marketing-Material von Nintendo erhalten, auf dem einige Leute einen versteckten Hinweis ausmachen wollen. Demnach erscheint das neue Zelda nicht pünktlich zum geplanten Launch der Nintendo Switch im März 2017, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Auf dem Aufsteller steht geschrieben, The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheine "auch" für die Nintendo Switch. Was denkt ihr dazu, nur eine unglückliche Formulierung oder steckt mehr dahinter?

