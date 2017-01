Sony begrüßt 2017 mit Playstation-exklusivem Trailer

Das neue Jahr ist noch jung, doch Sony hat große Pläne für 2017. Das muss das japanische Technologie-Unternehmen natürlich auch, schließlich bringt er im Gegensatz zu Microsoft und Nintendo nach offiziellen Angaben in diesem Jahr keine neue Hardware auf den Markt. Doch was uns Spieler softwaretechnisch erwartet, ist allererste Sahne. In einem neuen Trailer zeigt Sony die Playstation 4- und Playstation VR-exklusiven Titel, was für ein schöner Start ins Gamingjahr 2017.

