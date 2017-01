Devil May Cry-Director enthüllt ein neues Spiel

Hideaki Itsuno, bekannt unter anderem durch seine Arbeiten als Director von Devil May Cry 2, 3 und 4, hat seinen Fans auf Twitter ein frohes neues Jahr gewünscht und nebenbei etwas Interessantes angekündigt: "Frohes neues Jahr! Ich habe mich bemüht, um dieses Jahr ein neues Spiel anzukündigen. Danke." Itsuno hat eine Menge Erfahrung durch Arbeiten an diversen Titeln, darunter etwa Devil May Cry, Dragon's Dogma oder Power Stone. Ob wir neue Einträge dieser Serien sehen oder etwas komplett Neues, lässt sich noch nicht sagen. Worauf setzt ihr dabei oder lasst ihr euch einfach überraschen?

Werbung: