Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien nimmt Gears of War 2 vom Index

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) hat das Actionspiel Gears of War 2 von der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen und mit einer USK-Altersfreigabe von 18 Jahren gekennzeichnet. Damit darf das Spiel mit sofortiger Wirkung in Deutschland verkauft werden und wird ab Anfang 2017 auch im Xbox Store verfügbar sein. Gears of War 2 hat damals den weltbekannten Horde-Modus eingeführt und damit eine bis dato völlig unbekannte Erfahrung kreiert.

