2017 startet mit neuem Mass Effect: Andromeda-Gameplay

EA und Bioware haben sich bisher mit Informationen über Mass Effect: Andromeda eher zurückgehalten. Es gab einen fünfminütigen Gameplay-Clip bei der Enthüllung der PS4 Pro und einen umfangreicheren Einblick in verschiedene Gameplaymechaniken auf den Game Awards. Doch das war es im Grunde. Glücklicherweise werden wir uns nicht mehr lange auf neues Futter gedulden müssen, auf Twitter kündigte der Entwickler nämlich an, weitere Umgebungen und mehr Gameplay auf dem CES Keynotete-Event von Nvidia zu veröffentlichen. Diese Veranstaltung findet nächste Woche statt, genauer gesagt am Mittwoch, dem 4. Januar 2017, um 3:30 Uhr deutscher Zeit. Habt ihr irgendwelche Erwartungen an dieses Event? Uns könnte Bioware sicher mit neuen Alienrassen und einigen wirklich verrückten Ideen überzeugen, aber wenn uns das Jahr 2016 eines gelehrt hat, dann, dass man seine Erwartungen eher zurückschrauben, als zu hoch anzusetzen sollte...

