Habt ihr mit Kim Jong Un Dota 2 gespielt?

Gamer gibt es auf der ganzen Welt und auch Nordkorea bildet davon keine Ausnahme - es gibt dort nur sehr viel weniger Spieler. Ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter hat kürzlich einen Beitrag geteilt, auf dem die Zugriffe von Valves Gaming-Plattform sichtbar sind. In Nordkorea gibt es nur einen einzigen Punkt und der befindet sich ausgerechnet in der Hauptstadt Pjongjang. Da nur ausgewählte Staatsdiener Zugang zum Internet haben, fragen sich jetzt natürlich einige Menschen, wer der glücklichste Spieler des Landes ist.

Wir wissen, dass der derzeitige Diktator Kim Jong Un in Pjongjang lebt, wir nehmen weiterhin an, dass er selbst Zugang zum Internet hat oder zumindest im Bilde ist, wer das Internet benutzt und wofür. Wenn wir sein Alter in diese Gleichung miteinbeziehen und und die Tatsache berücksichtigen, dass er im Vergleich zu seiner restlichen Verwaltung deutlich jünger ist, kommen wir auf kurz oder lang zu dem Entschluss, dass er es selbst sein könnte, der Steam ab und zu benutzt. Klingt doch plausibel, oder? Habt ihr vielleicht schon mit Kim die eine oder andere Rune gespielt?

Werbung:

Ein eifriger Gamer?

Quelle: AllGamesDelta