Fans wollen ein Tribut für die verstorbene Carrie Fisher in Battlefront

Die traurigen Nachrichten um den Tod von Carrie Fisher, die berühmte Schauspielerin, die unter anderem Prinzessin Leia in der originalen Krieg der Sterne-Trilogie ein Gesicht verliehen hat, bedrücken Spieler und Fans auf der ganzen Welt. Auf Reddit gibt es mittlerweile eine große Gemeinde, die es nach einem bestimmten Skin für Star Wars Battlefront verlangt. Der Skin um den es hierbei geht, soll Prinzessin Leia so darstellen, wie sie in Episode IV "Eine neue Hoffnung" zu sehen war. DICE hat bereits kurz nach dem Release des Spiels bestätigt, dass sie an zusätzlichen Skins für bestehende Figuren arbeiten, allerdings wurden diese im Laufe des Jahres abgebrochen, um sich anderen Prioritäten zu widmen. Aufgrund der aktuellen Ereignisse und dem offensichtlichen Bedarf der Spieler, könnte sich das aber noch einmal ändern.

