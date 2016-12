Gerücht: Nächstes Assassin's Creed erscheint für die Nintendo Switch

In diesem Jahr haben wir kein neues Assassin's Creed bekommen, denn Ubisoft benötigt mehr Zeit, um aus dem nächsten Teil der Serie eine völlig neue Erfahrung zu kreieren. Das neue Spiel wird aller Voraussicht nach für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 erscheinen, allerdings ließe sich womöglich ein weiterer Kandidat ausmachen. Die berühmte Nintendo-Insiderin Laura Dale (die eine beachtlichen Quote für Nintendo Switch-Leaks aufweist) hat am gestrigen Abend Folgendes auf Twitter geschrieben: "Soviel ich weiß, will Ubisoft das nächste Assassin's Creed am selben Tag für die Switch bringen, wie auf den anderen Konsolen." Als große Nintendo-Fans hoffen wir natürlich, dass sich ihre Behauptung als wahr herausstellt. Tragbare Auftragsmorde klingen auf eine befremdliche Art und Weise nach Unterhaltung, oder was sagt ihr dazu?

