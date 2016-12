Morgen wird Diablo 20 Jahre alt und Blizzard feiert das mit euch

Am 31. Dezember 1996 ist das ursprüngliche Diablo erschienen und anlässlich des zwanzigsten Geburtstages der Serie stehen ab morgen in vielen aktuellen Blizzard-Spielen diverse Ingame-Events bereit. Wir wissen bereits, dass Blizzard das Original-Diablo als speziellen Event-Dungeon in Diablo III integriert und fortan als jährlichen Bonus wiederholen möchte. Doch neben dem Hack'n'Slay-Meisterwerk gibt es noch einige andere Titel des Publishers, die nette kleine Querverweise samt passender Belohnung zum Herren des Schreckens erhalten. Im Blizzard-Forum lassen sich die Details nachlesen, grob zusammengefasst erwartet uns folgendes Programm:

- Heroes of the Storm: Der Nexus feiert mit dem wöchentlichen Heldenchaos den Geburtstag des obersten Übels und belohnt Spieler mit einem besonderen Portrait.

- Hearthstone: Ein vermummter Fremder sucht in der Taverne eine neue Herausforderung.

- Overwatch: Es gibt thematische Sprays und passende Spieler-Icons.

- Starcraft II: Unsere Arbeiter werden für den Zeitraum des Events als Diablo verkleidet.

- World of Warcraft: Eventdungeon im Diablo-Design.