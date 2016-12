Diese Playstation Plus-Spiele erwarten euch im Januar

Die Playstation Plus-Spiele für den Monat Januar sind am Abend bekanntgegeben worden. 2017 beginnt interessant und abwechslungsreich, vor allem für Cross-Plattform-Spieler:

• Day of the Tentacle Remastered für Playstation 4 und Playstation Vita

• This War of Mine: The Little Ones für PS4

• Azkend 2: The World Beneath für PS4 und PS Vita

• The Swindle für PS4, PS3 und PS Vita

• Titan Souls für PS4 und PS Vita

• BlazeRush für PS3

Das sind vor allem kleine Spiele, die einen seichten Start ins Gamingjahr 2017 einleiten. Welche Titel werdet ihr von dieser Liste ausprobieren?