SNK arbeitet an mehreren unangekündigten Projekten

SNK veröffentlichte in diesem Jahr King of Fighters XIV, doch abgesehen davon (und einem etwas größeren Update für eben dieses Spiel) haben wir vom Entwickler nur recht wenig gesehen. Dass das Studio nicht faul auf der Haut liegt, können wir uns zwar denken, doch nun gibt es erste Hinweise auf separate Arbeiten. SNK-Producer Yasuyuki Oda sagte in einem Interview mit den Kollegen von Gematsu:

"Wir haben das Update 1.10 für King of Fighters XIV angekündigt und überdenken gerade mehrere andere Dinge... Arbeiten abseits von King of Fighters gehen gut von der Hand. Und davon gibt es einige! Unsere komplette Crew wird ihr besten tun, um 2017 die ein oder anderen Ankündigung zu machen!"

Ein neues Metal Slug, Ikari Warriors oder Samurai Shodown würde uns gut gefallen, aber was denkt ihr? An was könnte SNK als nächstes arbeiten?