Rogue One als 16-Bit-Videospiel

Könnt ihr euch vorstellen, wie der Kinohit Rogue One: A Star Wars Story als Videospiel aussehen würde? Im aktuellen Star Wars Battlefront-DLC-Pack Rogue One Scarif bekommen wir zwar einen Einblick, doch verständlicherweise reicht das nicht jedem Fan. Der Künstler "Pixel Jeff" hat nun einen ersten Versuch gewagt, dieses Projekt Realität werden zu lassen und einige Szenen des Filmes kurzerhand in 16-Bit-Grafik neugezeichnet. Hier geht es zu seinen Arbeiten, darunter schicke Retro-Bilder und -Gifs, von einem Spiel, das es so gar nicht gibt.

