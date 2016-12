Das sind die kommenden Inhalte von Heroes of the Storm

Gestern Abend ist ein neues Entwickler-Video für Heroes of the Storm veröffentlicht worden, darin sehen wir die kommenden Inhalte von Blizzards Moba, die uns zu Beginn des nächsten Jahres erwarten. Zu sehen ist u.a. Zul'Jin, der neue Fernkampf-Assassine, der seine Fähigkeiten in Aktion präsentiert. Skin-Variationen, samt Farbvariationen werden ebenfalls gezeigt, zudem erwartet uns der neue Amani-Kriegsbär. Doch damit nicht genug, Blizzard arbeitet an weiteren thematischen Erscheinungsbildern, wie dem Dream Genie-Skin für Chromie und dem Bronze Tiger-Skin für Kharazim. Beide Varianten erinnern äußerlich stark an die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, nach dem kalten Winter-Brawl von dieser Woche, kommt vielen Fans die Sonne sicherlich gelegen.

