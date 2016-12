Hero's Song eingestellt, Pixelmage Games schließt

Hero's Song, das Debütprojekt von Pixelmage Games, wurde überraschend gestrichen und das Entwicklerstudio geschlossen. Der Titel befand sich seit November im Early Access-Stadium, doch da er sich so schlecht verkaufte, mussten die Arbeiten abgebrochen werden. Der frühere Sony Online Entertainment- und Daybreak Games-Präsident John Smedley leitete das Projekt. Er scheiterte letztlich daran, ein entsprechendes Publikum für das Spiel zu finden. Auf der Studio-Webseite erklärte er die Hintergründe dieser Entscheidung und wie das Studio mit den Rückerstattungen der Spieler umgehen werde.

"Mit schwerem Herzen muss ich heute bekanntgeben, dass Pixelmage Games geschlossen wird und wir die Entwicklung von Hero's Song beenden. Im vergangenen Jahr hat unser Team unerschöpflich an der Verwirklichung unserer Wünsche gearbeitet. Mit eurer Unterstützung und der Hilfe von Investoren haben wir es sogar geschafft, das Spiel in die Early Access-Phase zu bekommen. Doch unglücklicherweise fielen die Verkäufe weit hinter dem zurück, was wir für die Fortsetzung der Entwicklungsarbeiten benötigten. Als wir [mit den Arbeiten an Hero's Song] begannen, wussten wir, dass es die meisten Startups nicht schaffen würden [, ihr Projekt zu realisieren]. Als Indiestudio hofften wir, die Ausnahme von dieser Regel zu bleiben, allerdings stellte sich das als falsch heraus.

Wir schätzen unsere Kunden sehr hoch. Ihr seid unserer wichtigster Fokus gewesen und das seit dem ersten Tag. Wir werden allen Menschen, die Hero's Song gekauft haben, den vollen Kaufpreis zurückerstatten.

Vielen Dank für die Unterstützung, die ihr uns entgegengebracht habt. Es tut uns leid, dass das alles auf diese Weise enden musste. [...] Wir sind stolz darauf, mit dem Spiel so weit gekommen zu sein. Dass wir es nicht fertigstellen konnten, ist schmerzhaft, doch die Reise mit der Entwicklung von Hero's Song war eine großartige Erfahrung für uns alle. Wir sind einfach nur traurig, dass wir nicht den gesamten Weg gehen konnten."

Der Weg bis hierher war für Smedley und Pixelmage gespickt mit großen und kleinen Hindernissen. Erst scheiterte die Kickstarter-Kampagne, später kam zusätzliches Geld von privaten Investoren hinzu und schließlich wurde Hero's Song sogar im Early Access veröffentlicht. Leider endete diese Reise vor dem erhofften Ziel, wir viel Glück dem Team von Pixelmage Games viel Erfolg für 2017, auf der Suche nach neuen Herausforderungen.