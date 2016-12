Carrie Fisher ist verstorben

Die legendäre Star Wars-Darstellerin Carrie Fisher erlitt am 23. Dezember während eines Fluges eine Herzattacke und musste daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Mutter von Fisher berichtete anschließend zwar, dass sich die Schauspielerin stabilisiere, allerdings gibt es nun traurigere Neuigkeiten. Ein Sprecher der Familie gab am Abend bekannt, dass Carrie Fisher in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben sei.

"Mit tiefer Trauer lässt Billie Lourd [Fishers Tochter] bestätigen, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher an diesem Morgen um 8:55 Uhr verstorben ist. Sie wurde von der Welt geliebt und wird eine schreckliche Leere hinterlassen. Unsere ganze Familie dankt Ihnen für Ihre Gedanken und die Aufrechterhaltung Ihrer Gebete."

Fisher ist bekannt für ihre herausstechende Rolle als Prinzessin Leia in der ursprünglichen Star Wars-Trilogie, war jedoch im Laufe der Jahre in mehr als 90 Filmen zu sehen. In den letzten Jahren engagierte sie sich zunehmend als Aktivist für psychische Gesundheit und enthüllte, dass sie selbst unter bipolaren Störungen litt. Sie ging sehr offen mit ihrem eigenen Drogenmissbrauch um und soll Menschen dabei geholfen haben, eben diese Problem zu überwinden.

Wir denken, dass diese klugen Worte von Yoda perfekt zu dieser Gelegenheit passen:

"Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens, freut euch für diejenigen, die sich mit der Macht vereint haben, und trauert nicht um sie."

Unser tiefstes Beileid geht an ihre Familie, Freunde und Fans auf der ganzen Welt.