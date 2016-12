Analyst behauptet Elder Scrolls IV erscheint 2017, Bethesda dementiert sofort

Im vergangenen Jahr hat Fallout 4 fast alle Rekorde von Bethesda gebrochen und erst im November erschien die Special Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim, die sich ebenfalls sehr, sehr gut verkauft hat. Wir machen uns nichts vor, fast jeder liebt die Rollenspiele von Bethesda, deshalb wird der Entwickler unserem offensichtlichen Bedarf auch weiterhin nachkommen. Michael Pachter, ein bekannter Analyst für Videospiele, Social- und Multimedia, glaubt, dass wir gar nicht mehr so weit entfernt sind, von dem nächsten großen Meilenstein der The Elder Scolls-Serie (VI).

Diese Ansicht enthüllte er in einem Interview mit Games Industry, darin legte er noch weitere Prognosen für das kommende Jahr 2017 offen. Pachter hat mit seinem Team in der Vergangenheit schon mehrfach richtige Vorhersagen getroffen, allerdings ist auch das kein Garant: Bethesdas Pete Hines, Vizepräsident im Bereich PR/Marketing, antwortete dem Analysten auf Twitter: "Sorry @michaelpachter, aber da hast du dich vertan. Du solltest mir (und Todd) häufiger zuhören. :-)".