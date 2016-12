Double Dragon 4 im Januar für PS4 und Steam

Arc System Works hat angekündigt, Double Dragon 4 für PlayStation 4 und PC (Steam) zu bringen. Double Dragon 4 ist die Fortsetzung eines der bekanntesten Beat'em Ups in der Geschichte der Videospiel und wir haben die ersten Bilder im Teaser-Trailer. Rechtzeitig zur Feier des 30. Jahrestages des Franchise, wird das japanische Unternehmen Technos diese direkte Fortsetzung der NES-Spiele adaptieren. Wie wir am Ende des Videos sehen, hat Arc System Works beschlossen, den visuellen und musikalischen Stil der 80er Jahre zu respektieren, allerdings unter der Berücksichtigung der heutigen Technologie. Neuerungen sind u.a. der Zwei-Spieler- oder der Duell-Modus. In Japan wird das Spiel am 30. Januar 2017 erscheinen, doch das englischsprachige Hauptmenü lässt einen Release auch hierzulande vermuten.

