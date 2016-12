Bloodborne erhält offizielles Artwork-Buch

Dark Souls III ist im März ein wahnsinnig tolles Spiel gewesen und mit Ashes or Ariandel hat das Action-RPG im Herbst ein ordentliches DLC bekommen. Doch nicht allen hat die Reminiszenz gefallen, die From Software an den Tag gelegt hat; nicht mehr nach Bloodborne. Der visuelle Stil und das Design dieses Titels, wirken selbst heute noch nach und das wurde nun auch offiziell gewürdigt. Der (Bluts-)-Bruder der Souls-Spiele erhält in Zusammenarbeit mit Udon Entertainment und Sony im nächsten Jahr ein eigenes Artbook, das die schrecklichen Gestalten und tollen Cyberpunk-Umgebungen in den Fokus rückt. Das Werk erscheint am 23. Mai 2017 und bietet uns auf über 256 Seiten Konzeptzeichnungen. Wer ein bisschen mehr erfahren möchte (oder direkt investiert), hier (Kein Affiliate-Link) ist der Amazon-Link.

Werbung: