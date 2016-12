Anime erzählt die Vorgeschichte zu Gravity Rush 2

Wer bereits die Überraschungs-Demo von Gravity Rush 2 ausprobiert hat, die es seit kurzem im PSN-Store gibt, wird vielleicht einige Fragen zu Kate und ihren Motiven haben - unabhängig davon, ob ihr das Erstlingswerk auf der PS Vita oder die Remastered-Version gespielt habt. Sony hat zum Weihnachtsfest zwei kleine Anime-Kurzfilme veröffentlicht, die uns dabei helfen, zu verstehen, was in der Zwischenzeit passiert ist. In den Videos sehen wir Kate und ihre dunkelhaarige Shifter-Kollegin Raven, die sich im Kampf beistehen und ein bestimmtes Ereignis zwischen den beiden Spielen beleuchten. Der "Overture"-Anime läuft im japanischen Originalton und steht uns nur mit englischen Untertiteln zur Verfügung. Gravity Rush 2 erscheint am 18. Januar für die Playstation 4, im März wird der kostenlose The Ark of Time-DLC erscheinen, in dem wir Raven selbst spielen dürfen.

