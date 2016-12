Final Fantasy XIV: Releasedatum und frische Eindrücke von Stormblood bekannt

Die nächste Erweiterung von Final Fantasy XIV, Stormblood erwartet uns im kommenden Sommer, wie Entwickler Square Enix jetzt bestätigt hat. Stormblood erscheint am 20. Juni für PC und PlayStation 4. Der Rotmagier wird für das Add On offiziell als Job eingeführt und lässt uns mit Rapier und Magiekristallen kämpfen. Diese Klasse darf auf schwarze und weiße Magie zugreifen, um damit in jeder Situation eine Hilfe zu sein.

Square Enix hat zudem angekündigt, dass wir bald auch schwimmen und sogar tauchen dürfen. Um dieser Komponente mehr Tiefe zu verleihen, wird die Unterwasser-Rasse Anata eingeführt. Sie leben in der Nähe der Ala Mhigo-Region, wo sie vom Garlean Empire unterdrückt werden. Die Anata sind äußerst begabt im Umgang mit Magie und Edelsteinen. Der neue 24-Personen-Raid heißt Return to Ivalice, die 8-Spieler-Variante heißt The Bend of Time - Omega.