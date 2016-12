Deformers noch vor dem Launch ausprobieren

Ready at Dawn hat die Feiertage hoffentlich gut überstanden und aus dieser kleinen Pause genügend Kraft für das kommende Jahr geschöpft, um die Arbeiten an ihrem nächsten Titel, Deformers, zu beenden. In naher Zukunft soll das Jump'n'Run einen Betatest erhalten, wie die Entwickler von The Order: 1886 nun mitteilten. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal hier vorbei und meldet euch an. Der Test wird auf dem PC stattfinden, ein Steam-Account ist deshalb Voraussetzung, ebenso wie euer Alter - ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Das ist allerdings nur zur Absicherung, nicht aufgrund erwachsener Inhalte. Deformers erscheint am 14. Februar für Xbox One, PC und Playstation 4.

Werbung: