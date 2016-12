Phil Spencer: Zeitexklusive DLCs verletzen die Spieleindustrie

In der letzten Konsolengeneration haben Microsoft mit der Xbox 360 und Sony mit ihrer PS3 verschiedenste Deals für zeitexklusive DLCs ausgehandelt. Es gab diverse Publisher die diese Praxis genutzt haben, uns fällt da vor allem noch die Call of Duty-Serie ein, die für Microsoft stets Inhalte früher veröffentlichte. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet und nun ist Sony der erste Ansprechpartner in diesem Belangen. Im Interview mit Gamingbolt hat Xbox-Chef Phil Spencer die Methode der zeitexklusiven Add Ons nun angeprangert, denn seiner Meinung nach schadet sie der Spieleindustrie.

"Marketing-Gelder zu bezahlen, damit eine andere Konsolengemeinschaft einen bestimmten Inhalt nicht spielen kann, fühlt sich nicht nach Fortschritt an.", so Spencer. Die Zukunft liege seiner Meinung nach eher in Mods für tolle Spiele wie Fallout 4, Premium-Dienste wie EA Access und der Abwärtskompatibilität. Das sind zumindest Spencers Vorstellungen von Plattform-Exklusivitäten. Diese plötzliche Neupositionierung hat einen deutlichen Beigeschmack, immerhin war es Spencer selbst, der die Praxis der zeitexklusiven DLCs überhaupt erst so groß gemacht hat. Dass er seine Meinung nun ändert, könnte nicht zuletzt auch daran liegen, dass Microsoft ihren einstigen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten Sony verloren hat.