Gamereactor XMAS 2016: Gewinne eine PS4 Pro mit 16 Games

Morgen ist Weihnachten. Endlich Bescherung, endlich Geschenke! Und wieder kriegen viele von euch tolle Geschenke, manche aber auch Socken oder neue Schulhefte. Natürlich können wir in dieser Sache nicht jeden helfen, aber einem Menschen da draußen können wir den Tag trotzdem zusätzlich versüßen. Denn Gamereactor und Sony Playstation haben sich mit 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Konami, THQ Nordic, Ubisoft und Warner Bros. zusammengetan, um ein wunderbares und dickes Weihnachtsüberraschungspaket zu schnüren. Wir legen eine nagelneue PS4 Pro mit 1TB großer Festplatte unter den Weihnachtsbaum - und dazu einen dicken Stapel passender PS4-Games. Und das wären folgende:

2K Games

Bioshock: The Collection

Mafia III (Deluxe-Edition)

NBA 2K17

WWE 2K17

505 Games:

Assetto Corsa (plus Season Pass und Prestige Pack-DLC)

Bandai Namco

Sword Art Online: Hollow Realization

Dragon Ball Xenoverse 2 (Deluxe-Edition)

Konami

Pro Evolution Soccer 2017 (FC Barcelona-Edition)

THQ Nordic

Die Zwerge

Warhammer: The End Times - Vermintide

We Sing (plus zwei Mikrophone)

Ubisoft

Watch Dogs 2 (Gold-Edition)

Steep (Gold-Edition)

Warner Bros.

Batman: Return to Arkham

Lego Harry Potter Collection

Mittelerde: Mordors Schatten (GOTY-Edition)

Wollt ihr gewinnen? Natürlich wollt ihr gewinnen! Also, was ihr nun tun müsst, ist folgendes: Schaut auf Facebook vorbei und werdet Fan unsere Seite dort (wenn ihr es schon seid, dann ist alles fein), schenkt dem Verlosungsbeitrag ein Like und kommentiert dort, warum ihr das Paket unbedingt haben wollt. Wir losen am 30. Dezember 2016 zufällig einen Gewinner aus.

Teilnahmeschluss ist der 30. März 2015 um 12:00 Uhr. Der Gewinner wird im Anschluss per E-Mail bzw. Facebook-Privatnachricht benachrichtigt. Ausgenommen vom Gewinnspiel sind Mitarbeiter von Gamereactor sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.