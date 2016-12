Die besten Deals im Steam Winter Sale

Seit dem 23. Dezember ist der große Winter Sale von Steam verfügbar und der legt regelmäßig das Netzwerk von Valves Online-Distributionsplattform lahm. Wir haben für euch die besten Angebote herausgesucht, damit eurer Weihnachtsgeld eine sinnvolle Verwendung findet. Unser "Game of the Year 2015", The Witcher 3: Wilde Jagd, gibt es momentan für 14,99€ mit einem Rabatt von 50%. Auch der Preis von Grand Theft Auto V wurde halbiert, sodass ihr den Titel nun schon für 29,99€ bekommt. Wer sich lieber in die postapokalyptische Richtung bewegt, der bekommt mit Fallout 4 für nur 19,79€ ein tolles Spiel zu einem guten Preis.

Fans von Over-the-top-Action und Explosionen, werden sich über die 75%-Rabatt auf Just Cause 3 freuen, das nun bereits für 12,49€ erhältlich ist. Mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain für 17,99€ und Ground Zeroes für nur 4,99€, kommen Fans der Spieleserie ebenfalls gut weg. Andere Spiele die einen Rabatt von 75% (oder mehr) bekommen haben, sind u.a. Portal 2 (3,99€), Borderlands 2 (7,49€), Payday 2 (4,99€), Civilization V (7,49€) und Age of Empires II HD (4,99€).

Wer sich mit dem Steam Sale einige gute Deals für die Spiele 2016 gewünscht hat, dürfte allen Grund zur Freude haben: Doom wurde um ganze 67% reduziert und ist nun für 19,79€ erhältlich, Watch Dogs 2 kostet mit einem Rabatt von 33% 40,19€, genau so wie Dishonored 2. Andere nennenswerte Deals aus diesem Jahr sind The Division (24,99€), Rise of the Tomb Raider (24,99€) und Dark Souls III (29,99€), Homefront: The Revolution (11,99€) und Hitman, mit der ersten Episode des Spiels für 6,49€, und den Season Pass inklusive Bonus Episode für 24,99€.

Welcher Deal ist der beste?