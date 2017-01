Forza Motorsport 7 will besseren Support für Lenkrad-Spieler bieten. Das ist in einer Diskussion im Fanatec-Forum nachzulesen. Das deutsche Unternehmen liefert Premium-Lenkräder für Konsolen und PC, arbeitet aktuell offenkundig auch an einer Version für Forza Motorsport 7, das sowohl für Xbox One als auch PC veröffentlicht werden dürfte. In der Diskussion verrät Fanatec, dass bei Entwickler Turn 10 ein neuer Mitarbeiter für Fahrphysik und Force-Feedback zuständig sei. Der Mann sei ein "Wheel guy" und kenne sich mit SIm-Racing am PC aus. Klingt gut, finden wir.

Werbung: